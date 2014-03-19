شرطة دبي و«الطيران المدني» تنميان الكوادر البشرية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، مذكرة تفاهم بشأن تنمية وتدريب الكوادر البشرية، ورفع الكفاءة والإنتاجية لدى الطرفين وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والعملية. وتأتي الإتفاقية من منطلق تفعيل الشراكة الإستراتيجية المنبثقة من الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي، وايمانا من الطرفين بأهمية رفع كفاءة العنصر البشري و زيادة إنتاجيته، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والعملية،

ووقع اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ومحمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، المذكرة بحضور العميد احمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد محمد راشد، مدير إدارة المراسم والتشريفات في الادارة العامة لخدمة المجتمع، وسعود عبد العزيز كنكزار، مدير ادارة النقل الجوي والشؤون الدولية، ومحمد عبد الله لنجاوي، مدير إدارة امن الطيران والتحقيق في الحوادث، وعبدالرحيم الملا، مدير ادارة الدعم المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني، وعدد من الضباط وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المزينة إن مذكرة التفاهم تسري لمدة سنتين من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، وتجدد تلقائيا لمدد متماثلة، إلا في حال اتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك.

وأوضح أن الاتفاقية تعتبر استعدادا لمعرض اكسبو 2020 وذلك من خلال تأهيل العاملين في الطيران المدني للتعامل مع الإجراءات المطلوبة في تسهيل انسيابية حركة سير المسافرين عبر مطارات دبي.

وتقدم اللواء خميس المزينة بجزيل الشكر لهيئة دبي للطيران تقديراً لتعاونها ودعمها للقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن النجاح الذي تشهده إمارة دبي نتيجة لتضافر جهود الدوائر والمؤسسات الحكومية مع بعضها البعض.

تعاون مثمر

ومن جانبه اثنى محمد أهلي على التعاون المثمر بين شرطة دبي والطيران المدني الذي بدأ منذ فترة طويلة، مشيدا بجهود شرطة دبي في توفير الأمن والأمان في الإمارة، خصوصا في مجال الطيران المدني، حيث انها تعتبر من أفضل الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، مؤكداً أنه بفضل التعاون مع شرطة دبي وصلنا إلى أعلى درجات السلامة الجوية، وهو حافز كبير لشركات الطيران لاستخدام مطارات دبي في التنقل بين الشرق والغرب، ووضع دبي على الخارطة العالمية في كافة المجالات.

توسعات في المطار

واشار محمد اهلي إلى أن التوسعات في مطارات دبي تكون بصورة مستمرة، وقد تم انشاء كونكورس رابع D مؤخرا كما ان هنالك العديد من الشركات حولت مسارها الى مطار آل مكتوم، وهذا يوضح حجم النمو الحركي في مطارات دبي.

بالإضافة إلى زيادة عدد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال العام الماضي حوالي 67 مليون مسافر، وبلغ متوسط الزيادة في عدد المسافرين مابين 9 10 % ومن المتوقع ان يصل مابين 20- 25% خلال معرض اكسبو، وكل ذلك يحتاج الى كادر بشري مؤهل لمواكبة تلك الزيادة، لذلك تم التوقيع على الاتفاقية مع شرطة دبي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين ولتأهيل الكوادر العاملة في الطيران المدني للعمل بكل كفاءة واقتدار.

نص الإتفاقية

ويذكر أن الاتفاقية بين الطرفين نصت على ان يقوم الطرف الاول بتوفير وإعداد البرامج التدريبية والمواد العلمية حسب المواصفات المعتمدة من الطرف الثاني بما يلبي احتياجاته في البرامج، كما يقوم الطرف الأول بتقديم خدمة التدريب في المجالات (الأمنية والجنائية والمرورية والإدارية...الخ) للعدد المحدد في كل دورة لموظفي الطرف الثاني، ويقوم الطرف الأول بتوفير كادر متخصص لعملية التدريب وعلى قدر من الكفاءة والتميز في مجال تخصصهم، ويقوم الطرف الأول بإعداد تقارير دورية للطرف الثاني عن سير العملية التدريبية لكل مرحلة من مراحل الدورة التدريبية.

بينما يقوم الطرف الثاني بتحديد وتعيين منسق للتواصل مع ممثلي الطرف الأول خلال مدة الاتفاقية، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب تنفيذ دورة تدريبية قبل وقت كاف للطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ الإجمالي المتفق عليه والمحدد في العرض المالي المقدم من الطرف الأول، بالاضافة إلى غيرها من البنود الأخرى.

90 مليون مسافر

توقع اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ان يصل عدد مستخدمي مطارات دبي بحلول عام 2018 حوالي 90 مليون شخص، بزيادة تقدر ب20 الى 25 % سنويا بحلول عام 2020. وقال اللواء المزينة انه تم تشكيل لجنة امنية عليا بقرار من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية تعنى بالجانب الامني في مطارات الدولة، وتركز على تسهيل اجراءات المسافرين والقادمين، لافتا الى انه سيتم زيادة الكادر البشري للعاملين في المطارات بشكل تصاعدي وفقا للميزانية السنوية ضمن استعداد اكسبو 2020.

واشار اللواء المزينة الى ان تسهيل اجراءات المسافرين في زمن قياسي مع ضمان الامن والامان اللازمين من المعادلات الصعبة التي تمكنت دبي من تحقيقها لافتا الى ان الاجراءات الذكية المطبقة في مطارات دبي تعتبر الاحدث عالميا.

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