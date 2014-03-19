المر يبحث العلاقات البرلمانية مع تركيا

التقى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي جميل تشيتشيك رئيس البرلمان التركي الكبير وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

وأكد معالي المر عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية والسياحية. وبحث معالي المر ونظيره التركي سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التركي وتطرقا إلى مشاركة وفدي الشعبتين البرلمانيتين في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي وتنسيق المواقف حيال الموضوعات المطروحة على جداول الأعمال وأبرزها البند الطارئ وانتخاب الأمين العام للاتحاد خلفاً للأمين العام الحالي الذي ينتهي عمله في 30 يونيو المقبل.

دعوة

وتلقى معالي المر دعوة من تشيتشيك لزيارة جمهورية تركيا لتفعيل علاقات الصداقة البرلمانية والاطلاع على آلية عمل البرلمان التركي وتعزيز الروابط المشتركة وتبادل الخبرات في المجال البرلماني فضلا عن بحث تطوير وتعزيز العلاقات الإماراتية التركية في الأعمال والقطاعات الحيوية في البلدين.

حضر المقابلة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي وضم كلاً من راشد الشريقي وأحمد المنصوري وعلي النعيمي وعلي جاسم وسلطان السماحي أعضاء المجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

استقبال

ومن جهة أخرى استقبل الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أمس بمقر المجلس في أبوظبي كوون هاه ريونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يواكب ما وصلت له العلاقات الثنائية المتطورة وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات.

واستعرض الدكتور المزروعي طبيعة عمل المجلس ومراحل تطور المسيرة البرلمانية في دولة الإمارات وخصوصيتها والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

إشادة

وأشاد بالعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الكوري والتعاون والتواصل القائم بينهما، مؤكداً أهمية دور مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية في الدفع قدماً بهذه العلاقات إلى آفق أرحب، وأشار إلى أهمية الزيارة المرتقبة لوفد من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن يقوم هونغ جورن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية كوريا بزيارة إلى الدولة خلال شهر أبريل المقبل.

وأشاد السفير الكوري بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، معرباً عن إعجابه لما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

المشاركة في منتدى البرلمانيين الشباب بجنيف

شارك سلطان سيف السماحي ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال منتدى البرلمانيين الشباب، وذلك على هامش الأعمال المصاحبة لاجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

وقدم رئيس الاجتماع نبذة حول اجتماعات اللجان الدائمة الثلاث للاتحاد البرلماني، مشيراً إلى أن اجتماع الشباب البرلمانيين لا تزال اجتماعاته غير رسمية وأن المنتدى سيكتسب صفته الدائمة واعتباره جهازاً من أجهزة الاتحاد خلال الدورة القادمة.

وأكد دور الشباب في العملية الديمقراطية والمساهمة في أعمال هذه الاجتماعات من خلال المداخلات التي تسهم في تعريف البرلمانات بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية. ونوقش خلال الاجتماع نظام عمل المنتدى، حيث قدم رئيس الاجتماع نبذة تعريفية حوله، وذلك وفق ما تم اعتماده في الدورة السابقة للاتحاد البرلماني الدولي «الجمعية 129».