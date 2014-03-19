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وزير خارجية البحرين يستقبل قرقاش

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وزير خارجية البحرين يستقبل قرقاش وزير خارجية البحرين يستقبل قرقاش

استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أمس، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال اللقاء بمعالي الدكتور أنور قرقاش، مؤكداً أن هذه الزيارة الكريمة تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تمتين وتعميق العلاقات الأخوية التاريخية بينهما في جميع المجالات، والتنسيق في مواقفهما تجاه جميع القضايا التي تهم البلدين إقليمياً ودولياً، مضيفاً أن هذا التعاون الوثيق ينبع من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرين " بنا " أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قدم شكر وتقدير مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً على المواقف الأصيلة والثابتة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه المملكة. من جانبه أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن شكره وتقديره لما لقيه من حفاوة في الاستقبال، مؤكداً على أن الإمارات العربية المتحدة لن تدخر جهداً في دعم ومساندة مملكة البحرين في جميع الظروف.

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