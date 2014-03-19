حمدان بن راشد يأمر بتخصيص 1.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وقفية في كوسوفا

أمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بتخصيص مليون ونصف المليون دولار لدعم إنشاء وبناء أوقاف في جمهورية كوسوفا يعود ريعها على المشاريع الخيرية التي تنفذها المشيخة الاسلامية في كوسوفا.

ووجهت المشيخة الاسلامية في جمهورية كوسوفا الشكر والتقدير لدولة الامارات وشعبها على الدعم والمساندة للشعب الكوسوفي، مشيدة بمواقف الامارات المساندة لكوسوفا خلال حرب كوسوفا عامي 1998 و1999، كما وجهت الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية على مبادرته دعم انشاء وبناء اوقاف في كوسوفا.

جاء ذلك خلال زيارة نعيم ترنافا رئيس المشيخة الاسلامية في كوسوفا المفتي العام على رأس وفد لهيئة آل مكتوم الخيرية حيث التقى بميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة ومحمد بن غنام مدير عام الهيئة لبحث موضوع تنفيذ بناء الأوقاف والتي يبدأ العمل بها خلال الفترة القادمة حيث قدمت الهيئة مبلغ نصف مليون دولار كدفعة أولى لبدء الانشاءات والبناء للمشاريع الوقفية في 7 مناطق بجمهورية كوسوفا. وأوضح نعيم ترفانا أن مشاريع المشيخة تغطي دولة كوسوفا، معربا عن تمنياته بأن تكون زيارة وفد المشيخة بداية للتعاون مع الهيئة ونوه في هذا الصدد بتعاون مؤسسة زايد للأعمال الخيرية.

شكر

من جانبه شكر ميرزا الصايغ الوفد على زيارته مرحبا بالتعاون بين الجانبين، ونوه بالعلاقة الوثيقة بين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهيئة آل مكتوم الخيرية والمشيخة الاسلامية في كوسوفا والتي تنطلق من علاقة دولة الامارات وجمهورية كوسوفا.

وأضاف إن المشاريع الوقفية التي سيتم تشييدها على نفقة هيئة آل مكتوم تهدف إلى خدمة الكوسوفيين وتنطلق من المعايير نفسها التي تطبقها الهيئة في اعمالها ومشاريعها في مختلف مجالات العمل الخيري سواء في الامارات او في الخارج.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فرصة أكبر للتعاون البناء بين الدولتين، وقال "نهتدي بخطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تعميق العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم"، منوها بالعلاقات الوطيدة بين الامارات وجميع دول العالم.وكان الوفد الكوسوفي برئاسة نعيم ترفانا قد شارك في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي عقد في أبوظبي مؤخرا.