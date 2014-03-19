»تنفيذي الشارقة« يطلع على سير الأعمال في المشاريع الخدمية بالإمارة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واطلع المجلس على سير الأعمال في عدد من المشاريع الخدمية في إمارة الشارقة بما يصب في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها وقدم أعضاء المجلس عددا من المقترحات لتطوير العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة واطلع المجلس على التقرير المعد من دائرة الموارد البشرية عن البرامج التدريبية لموظفي الجهات الحكومية في الشارقة 2013 لرفع مستوى الأداء الوظيفي وإعداد الكوادر البشرية القادرة على الإبداع والابتكار.

وقال طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية خلال استعراضه للتقرير إن الدائرة قدمت لموظفي الدوائر المحلية في الإمارة وعددهم ألفان و951 موظفا وموظفة، 154 برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات الموظفين إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية التطويرية لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية غير المحلية وعددهم 117 موظفا وموظفة، والبرامج التأسيسية المقدمة للموظفين الجدد في الجهات الحكومية، حيث أعدت الدائرة 25 برنامجا لـ523 موظفا وموظفة، وقدم المجلس شكره للدائرة وأثنى على جهودها في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية.

وناقش المجلس مشروع الأعمال الهندسية في منطقة الصجعة الصناعية في إمارة الشارقة. واستعرض المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس تفاصيل المشروع وقدم عددا من التوصيات من شأنها تذليل كل العقبات التي تواجه المشروع، فيما وجه المجلس الدائرة بإعادة دراسة المشروع.

بحث حظر تشويه المناطق الجبلية

اطلع المجلس التنفيذي للشارقة على مشروع القرار المقدم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في الإمارة.

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مشروع القرار ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم لوضع مشروع القرار بصيغته النهائية متضمنا الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس توطئة لإصداره.

من جهة أخرى استمع المجلس لشرح من سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة حول المقترحات التي تقدمت بها بلدية مدينة الشارقة ومجلسه البلدي لتخفيف الضغط عن محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحي في الصناعية الخامسة وتصريف مياه الأمطار.

ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة والجهات المختصة لإعادة دراسة الموضوع. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اعتمد المجلس جدول أعمال الجلسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري للشارقة والمقرر عقدها يوم غد الخميس ويناقش فيها مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته.