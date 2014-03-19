' يجب فصل إدارة النادي عن فريق الكرة في الزمالك '

(/أ ش أ/) - أكد عبد الله جورج المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك، ضرورة فصل كرة القدم بإدارتها ومصروفاتها عن بقية ألعاب النادي الأبيض وأنشطته الاجتماعية.

وكشف جورج، أنه تردد كثيرا قبل خوض انتخابات مجلس إدارة الزمالك، وذلك لصعوبة الظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.. موضحا أن قراره في البداية كان الترشح مستقلا بعيدا عن أية قوائم.

وقال جورج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قائمة رؤوف جاسر، اليوم الثلاثاء، بنادي اليخت بالجيزة، إنه تلاقى فكريا مع المجموعة الموجودة.

وتابع بأنه وجها القائمة الأفضل للزمالك في الوقت الحالي، ولذلك قرر الانضمام إليها عن قناعة كبيرة.

ومن جهته، أكد إبراهيم عدلي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لديه إلماما ضخما بمشاكل النادي بحكم تواجده اليومي والدائم في النادي الأبيض.

وأوضح عدلي، أنه يسعى مع القائمة لخدمة النادي وأعضاءه، وأنه يمتلك الكثير من الحلول لعلاج بعض المشاكل التي يعاني منها النادي سواء من الناحية الأمنية أو الاهتمام بخدمة الأعضاء وتنمية الموارد المالية في المرحلة المقبلة.