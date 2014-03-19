تأجيل قضية حل مجلس اتحاد الكرة لجلسة 6 مايو

(/ أ ش أ /) - قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إلى جلسة 6 مايو القادم، للنظر والاطلاع على أوراق القضية المُقدمة من الدفاع و مقيمي الدعوة.

ونجحت هيئة المرافعة من قبل اتحاد الكرة، في الحصول على تأجيل للقضية، بعد تقديم حسين حلمي، رئيس هيئة الدفاع، لقائمة مستندات جديدة في القضية، مما جعل القاضي يؤجل القضية لحين دراسة الأوراق المُقدمة.

يذكر أن ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان، المرشحين السابقين لانتخابات الجبلاية، قد تقدما بدعوة قضائية لحل مجلس الإدارة، بداعى بطلان الانتخابات.

ووصفت ماجدة الهلباوى، المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة، قرار المحكمة اليوم بتأجيل قضية حل مجلس الجبلاية الحالي، "بأنه صادم"، مؤكدة أنها كانت تتوقع اتخاذ المحكمة لقرار حل المجلس اليوم، نظراً لأن القضية متداولة فى المحكمة منذ 2012،

وأوضحت أنها ستنتظر حكم المحكمة في القضية، بعد أن قدمت كل الأوراق التي تثبت تزوير انتخابات اتحاد الكرة، مشيرة إلى أن هناك 9 أفراد ثبت تزويرهم في الانتخابات.