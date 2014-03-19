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تقرير - حكومة زامبيا تحول دون حصول الزمالك على فيديوهات لمنافسه

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تقرير - حكومة زامبيا تحول دون حصول الزمالك على فيديوهات لمنافسه تقرير - حكومة زامبيا تحول دون حصول الزمالك على فيديوهات لمنافسه

(/أ ش أ/) - كشف حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، عن أزمة في الحصول على تسجيلات خاصة بفريق نكانا ريد ديفلز الزامبي.

هذا الفريق سيلاقى الزمالك السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمدينة "كيتوي".

وأوضح أنور، أنه تلقى اتصالا من السفير المصري في زامبيا رجائي نصر، أكد فيه أن السفارة تسعى للحصول على تسجيلات للفريق الزامبي ليقوم الجهاز الفني بدراستها والتعرف على نقاط القوة إلا أن المحاولات حتى الآن تواجه الفشل.

وشدد أنور على أن السفير أكد له أن هناك تعليمات صادرة لجميع الجهات الحكومية في زامبيا من جانب وزير الشباب والرياضة يطالب فيها بمنع استخراج تسجيلات لفريق نكانا حتى لايحصل عليها الزمالك في إطار فرض السرية على الفريق، ومهددا بتوقيع عقوبات قاسية على من يقوم بتسريب هذه التسجيلات.

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