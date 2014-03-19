الأميرة البلجيكية أستريد تزور جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك بلجيكا جامعة الملك عبدالعزيز امس وكان في استقبالها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب ووكلاء الجامعة، ووفد رفيع المستوى من الجانبين. بدئ اللقاء بتناول عدد من القضايا ومنها التعاون العلمي والأكاديمي القائم بين الجامعة والرعاية الصحية البلجيكية، ثم تقدم يمدير الجامعة في كلمته بالشكر للأميرة أستريد والوفد البلجيكي، على التعاون السابق من خلال اتفاقية(أوبتيما)، متمنياً استمرار التعاون وتفعيل بنود الاتفاقية.عقب ذلك تم توقيع اتفاقية "تحسين مستوى الاستفادة من خدمات المستشفيات" بين الطرفين، وتتضمن تقديم خدمات التعليم والأبحاث والتطوير والدعم المعتمدة فيما يختص بالأشعة عن بعد تمهيداً لتأسيس مركز التميز في قسم الأشعة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز. من جهتها ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد التعاون مع جامعة المؤسس، مشيرة إلى أنها تحظى بسمعة ووزن أكاديمي إقليمي ودولي، معربة عن شكرها على الحفاوة التي حظي بها الوفد خلال الزيارة. بدوره، أعرب عميد كلية الطب الدكتور محمود شاهين الأحول عن سعادته البالغة بزيارة الوفد البلجيكي، مؤكداً أنها ستوسع التعاون العلمي والأكاديمي في مجالات متنوعة وعلى رأسها المستشفى الجامعي، مشيراً إلى تمديد الاتفاقية بين مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الرعاية الصحية البلجيكية (أوبتيما) والذي يمثله السيد هيرويق فليراكيرز. بعد ذلك زارت الأميرة أستريد والوفد المرافق لها المستشفى الجامعي، حيث قدم ممثل (أوبتيما)هيروق نبذة عن التعاون القائم بين الجانبين، راصداً الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن أمله في أن يسير التعاون الأكاديمي والصحي وفق الخطط المرسومة من الجانبين. كما اقترح تنفيذ برنامج لابتعاث طلاب كلية الطب من جامعة الملك عبدالعزيز للجامعات البلجيكية، مما يشكل فرصة للتنوع التعليمي لطلاب الجامعة، خاصة مع قلة الطلاب السعوديين المبتعثين لبلجيكا، بعكس المبتعثين للجامعات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.