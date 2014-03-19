محافظ وادي الدواسر يؤكد على أهمية الالتزام بقيم الانتماء والولاء

ترأس محافظ وادي الدوسر أحمد بن دخيل المنيفي الاجتماع التحضيري للحملة الوطنية الشاملة التي ستقام تحت شعار (وطننا أمانة) وذلك بحضور مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل باللجنة وتشكيل اللجان المنبثقة عنها والبرامج التي ستقام طوال الحملة، موصين بضرورة التركيز على البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية والندوات الثقافية، والمعارض المفتوحة والافلام التوعوية، وورش العمل حول دور المواطن السعودي، وإقامة المناشط الثقافية للأطفال على أن تكون جميعها تحت إشراف عدد من المتخصصين والمثقفين داخل المؤسسات الاجتماعية أو التعليمية بالمحافظة بما يعزز معه قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن وقيادته ومقدساته وقيمه الاجتماعية والحضارية.