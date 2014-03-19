39 مليونًا لتنفيذ 10 مشروعات في منفذ البطحاء

أبان أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة أنجزت ما نسبته 25% من مشروع سفلتة مخططات وطرق مدينة البطحاء الحدودية وقراها والهجر التابعة لها في المرحلة الثانية، حيث تُقدر كلفة تنفيذ المشروع بحوالي 13.999 مليون ريال.

وسيُسهم المشروع في تأهيل الطرقات وانسيابية الحركة المرورية خدمة للمواطن بصورة مثلى، تمشياً مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية بمناطق ومدن المملكة.

من ناحيته أوضح رئيس بلدية البطحاء المهندس ناجي المري أن البلدية وفي ظل دعم ومتابعة أمين الاحساء سعت الى تطوير وتحسين الخدمات البلدية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية تلبيةً لتطلعات المواطنين من الخدمات الاساسية والمساندة لرفع المستوى الحضري لمدينة البطحاء وقراها وهجرها، مبيناً ان البلدية تعمل حالياً تنفيذ 9 مشاريع تطويرية وخدمية بتكاليف اجمالية تُقدر ب 25 مليون ريال وتتضمن هذه المشاريع مشروع انشاء مبنى لبلدية البطحاء وانجز منه 32%، مشروع انشاء حدائق وساحات بلدية وممرات مشاة وتم انجاز 70 % من المشروع، مشروع انشاء مصدات للرمال وانجز منه 90%، مشروع سفلتة مخططات وطرق البطحاء وقراها والهجر التابعة لها في المرحلة الأولى وتم انجاز 99% من المشروع، مشروع تحسين وتجميل مداخل البطحاء وقراها وهجرها وانجز منه 95%، مشروع انشاء مسلخ رئيسي لمدينة البطحاء وتم انجاز 30% من المشروع، مشروع حفر آبار وانشاء خزانات للري وانجز منه 75%، المرحلة الثانية لمشروع انشاء ساحات بلدية وحدائق وتم انجاز 50% من المشروع، مشروع التخلص من النفايات والردم والتسوية وانجز منه 70%.