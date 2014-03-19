أمين الأحساء: إنشاء ساحات بلدية وحدائق على مساحة 131 ألف م2

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، شهد وكيل المحافظة خالد البراك صباح الثلاثاء إطلاق أسبوع الشجرة السابع والثلاثين تحت شعار (الشجرة لأجيالنا)، بحضور أمين الاحساء المهندس عادل الملحم ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل أن الأمانة أولت اهتمامها بزراعة الشجرة وزيادة مساحة الرُقعة الخضراء من خلال تخصيص البرامج المستمرة لذلك بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن موقع أسبوع الشجرة في هذا العام هو الشارع المتفرع من طريق الملك عبدالله –الدائري الشرقي– يمتد بطول يتجاوز ال 1000 متر طولي وقد تم تهيئته وتجهيزه بزراعة مضمار المشاة والذي يخدم أربعة أحياء بالنجيل الطبيعي على مساحة 13500 م2، وزراعة 53 نخلة، بالإضافة الى زراعة 26 شجرة واشنطونيا، وتركيب 83 عموداً "إنارة تجميلية" و6 مظلات من الفوم البلاستيكي و3 مجمعات لألعاب الأطفال وصب خرسانة مطبوعة على امتداد المضمار بمساحة 5300 م2.

وقال الملحم إن الأمانة تقوم حالياً بإنشاء العديد من المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم وتتضمن هذه المشروعات إنشاء ساحة بلدية ببلدة المنيزلة على مساحة 15 ألف متر مربع تحوي المرافق الخدمية للتنزه وألعاب الأطفال وملاعب الكرة، مشروع إنشاء حديقة الاندلس بمساحة 33 ألف م2، إنشاء ساحة بلدية بحي السلمانية في مدينة الهفوف على الطريق الدائري الشرقي بمساحة 32 ألف م2، إنشاء ساحة بلدية ببلدة الشعبة بمساحة 11500 م2 إنشاء ساحة بلدية بحي المشرفة على مساحة 5700 متر مربع، إنشاء ساحة بلدية بحي الراشدية بمساحة 3300 م2، إنشاء ساحة بلدية بهجرة الغويبة بمساحة 8800 متر مربع، إنشاء ساحة بلدية بمخطط عين النجم على مساحة 22500 م2، بالإضافة الى تحديث ألعاب الأطفال في الحدائق حيث تم توريد أكثر 69 لعبة بأفضل مواصفات الجودة والسلامة وتأمين 500 مقعد للجلوس، وكذلك إعادة تمديد عشرات الكيلومترات من شبكات الري في إطار خطة الأمانة لتقنين ري المزروعات والحفاظ على المياه، لافتاً الى ان الأمانة أنجزت زراعة ميدان متنزه الملك عبدالله البيئي بمساحة 7400 م2 وزراعة منطقة الجسر الرابط بين مدينتي الهفوف والمبرز بمساحة 9300 م2 وزراعة أكثر من 2 مليون زهرة مختلفة الأنواع والألوان بالشوارع والميادين، مضيفاً أنه ستقوم الأمانة بزراعة طريق المطار بالمسطحات الخضراء وتشجيره، إضافةً الى طرح الأمانة مشروع ساحات بلدية جديدة بعدد لايقل عن 30 ساحة مكتملة الخدمات في مدينة الهفوف وطرح 3 مشاريع جديدة مخصصة لإنشاء ساحات بلدية للبلدات لتشمل البلدات الشرقية والشمالية، وتخصيص 15 مليون ريال لمشاريع التشجير وإنشاء الحدائق والساحات البلدية للبلديات الفرعية العمران، العيون، الجفر بمعدل 5 ملايين ريال لكل بلدية.