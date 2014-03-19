وصول أجواد محمد أجواد الفاسي

احتفل آل الفاسي، الشيخ أجواد الفاسي وحرمه السيدة سميرة دخيل الجمعة الماضية (14/3/2014) ب "رحماني" حفيدهما أجواد محمد أجواد الفاسي الذي انضم إلى أخته مريم وبقية أحفاد العائلة ومن سبقه بالاسم مثل أجواد وزين الشرف العويشق، وهند وزياد صيرفي، أبناء عمتيه هتون وهوازن أجواد الفاسي، في حفل بهيج في مكة المكرمة شمل الاحتفال أيضاً بحصول ابن العم، مدير عام الهيئة العليا لتطوير مكة، الدكتور عادل حسين الفاسي على الدكتوراه، حضره جمع من آل الفاسي ودخيل وبادكوك وبكر وجمجوم بالإضافة إلى بعض أعيان ومثقفي مكة المكرمة وجدة وضيوف من القاهرة كالإعلامية التلفزيونية نرفانا وأسرتها الكريمة، على أنغام الرحماني التقليدي وتحطيب المزمار.