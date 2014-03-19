تغريم 423 منشأة طبية في العاصمة ب8 ملايين ريال.. العام الماضي

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في لجنة المخالفات الطبية غرامات على 423 منشأة طبية خاصة بمبلغ 7,955,000 ريال، خلال العام الماضي. وشملت مخالفات لمستشفيات ومجمعات طبية ومستوصفات وخدمات مساندة ومستودعات طبية وصيدليات ومصانع مستحضرات صيدلانية وعشبية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية سعد القحطاني أن المنشآت الطبية المخالفة التي صدر بحقها قرارات التغريم، شملت 10 مستشفيات كبرى بغرامات قيمتها 350 ألف ريال, و111 مجمعاً طبياً بمبلغ 905 آلاف ريال, و110 مستوصفاً بمليون و500 ألف, وخدمات مساندة ب80 ألفاً, و31 مستودعاً طبياً ب715 ألفاً, و105 صيدليات بمبلغ 4 ملايين و405 آلاف ريال، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل كوادر صحية غير مرخصة وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين.

وأضاف أن جميع المخالفات تم رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص أو من خلال رصد الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عبر الموقع الإلكتروني, مؤكداً أن صحة الرياض ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية وفق لائحة العقوبات في نظام المنشآت الصحية الخاصة.

وأعرب القحطاني عن أمله في انخفاض المخالفات خلال العام الجاري من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة.