أمانة الرياض تغلق 38 منشأة وتوقف 59 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة الرياض الاثنين 38 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية خلال حملتها الرقابية الصارمة على أكثر من 256 منشأة متنوعة الأنشطة في أحياء متفرقة من العاصمة. كما أسفرت الحملة التفتيشية عن إيقاف 59 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية ومنعهم من العمل.

وواصلت فرق الأمانة جولاتها التفتيشية المفاجئة على الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يعرضون بضائعهم المتنوعة بشكل غير حضاري في الشوارع والطرقات ومنعهم من مزاولة نشاطهم.

وصادرت الفرق أكثر من 524 كيلوجراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، و(87) قطعة أوانٍ وأدوات متنوعة غير صالحة للاستخدام.

ووجه أمين الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بتكثيف أعمال الرقابة الصحية وبشكل متواصل على المنشآت الغذائية للتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض.