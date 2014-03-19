«تعلم اللغات بالترفيه» في جامعة طيبة

أكد منتج ومقدم برنامج "فلمها" على اليوتيوب لؤي الشريف أن التعليم التقليدي الخال من التطبيق يتعرض للنسيان خلال ساعات خلاف التعليم الترفيهي الذي يؤدي إلى إثارة العقل وتحفيزه على تخزين المعلومات بشكل أفضل ولمدة أطول مقارنة بمثيله التعليم التقليدي، مشيراً الى أن كلا النوعين من التعليم مكملان لبعضهما ولا يحل احدهما بديلاً عن الاخر.

جاء ذلك خلال محاضرة دشن فيها نادي اللغة الانجليزية التابع لوكالة النشاط الطلابي بجامعة طيبة باكورة نشاطاته بعنوان "نموذج تطبيقي لتعلم اللغات بالترفيه" قدمها لؤي الشريف وعرّف من خلالها التعليم بالترفيه أنه معلومة موجودة يتم إيصالها بطريقة غير تقليدية طبقتها العديد من الدول منذ نهاية السبعينيات الميلادية منها كندا وأمريكا وبريطانيا وحققوا بذلك نتائج إيجابية وسريعة.

وتناول الشريف بمحاضرته عدة محاور منها "ماهية التعليم بالترفيه" تحدث من خلاله عن برنامجه اليوتيوبي الشهير (فلمها) الذي مزج فيه بين التعليم والترفيه، وقال ان التعليم التقليدي يستمر ساعات وسرعان ما ينساه المتعلم لأنه خال من التطبيق مشيراً الى أن الممارسة أمر رئيسي لإتقان اي موهبة، وأن المعلومات التي تمارس بطريقة ترفيهية يمكنها اثارة العقل وتحفيزه على تخزينها بشكل أفضل ولمدة أطول مقارنة بمثيلها التعليم التقليدي، كما ذكر ان أمريكا وكندا وبريطانيا اول من ادخل الترفيه في التعليم، ومحور "اللغة" والذي ذكر من خلاله أنه يمكن للفرد إتقان اي لغة في حال تعرّف على جملها الأساسية، داعياً الطلاب والطالبات بزيارة موقع "hello_hello" التابع للمجلس الامريكي الأعلى لتعليم اللغات الأجنبية وموقع "live mocha" الذي يتيح للمشترك أن يكون طالبا في تعلّم لغة وأستاذا في الوقت ذاته بتعليم لغته الام لغير الناطقين بها.