معهد طيران القوات البرية بالقصيم يخرّج عدداً من الدورات

رعى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي (الاثنين) حفل تخريج دورات معهد طيران القوات البرية بالقصيم للعام التدريبي 1434 / 1435ه، وذلك في معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة قائد قيادة معهد طيران القوات البرية بالمنطقة اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي بيّن فيها أن ما تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها من تسخير للإمكانات المادية والبشرية في المجالات كافة، لمواكبة التطورات العلمية والعملية بكل ثقة وثبات، مفيداً بأن هذه الدورات تهدف إلى الارتقاء بأداء العاملين في القوات البرية والوصول بهم إلى أعلى المستويات، حيث تلقى المتدربون في هذه الدورات العديد من التدريبات والتعليمات الفنية والتطبيقات النظرية والعملية.

الطويلعي بارك للخريجين تخرجهم، موصيا إياهم بتقوى الله عز وجل والاخلاص في العمل، والحرص على تطبيق ما تعلموه في هذا المعهد على ارض الواقع بكل دقة وأمانة فأنتم مستقبل هذا الوطن، سائلا المولى لهم التوفيق والسداد.

ثم بدأ العرض العسكري لكتيبة الشرطة العسكرية، وكتلة التموين، وسرية القيادة، وكتلة الطيارين الخريجين، وكتل التعليم وتحتوي على دورة الضباط المتقدمة والحاسب الآلي واللغة الانجليزية، وطلبة الدورة التاسعة، ودورة ضباط الصف الفنيين، ودورة اللغة الانجليزية الثانية والثلاثون ضباط، ودورة الطلبة العاشرة والحادية عشرة.

ثم كلمة الخريجين القاها العقيد الركن محمد بن بجد المطيري ذكر فيها أن هذه الدورات مفصلية في حياة الخريجين العسكرية، شاكراً قيادة معهد طيران القوات البرية والكادر التعليمي على تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الدورة والرقي في محاكاة الفكر العسكري المحترف في التدريب الحديث.

ثم شاهد الحضور عرضاً جوياً لنخبة من الطيارين في مجموعات مختلفة من الطيارات للقيام بعمليات خاصة بمشاركة منظومة متكاملة من طيران القوات البرية وتتضمن طائرات الاستطلاع الجوي، وطائرات الهجوم الاباتشي، وطائرة الاغراض العامة البلاك هوك، وطائرة الشوايزر.

وفي ختام الحفل اعلنت النتائج العامة للدورات، وسلم قائد القوات البرية الملكية السعودية الجوائز والشهادات للمتفوقين والخريجين، وكرم منسوبي المعهد والوحدات المساندة.