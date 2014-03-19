يورجن كلوب: حققنا هدفنا بالفعل في دوري الأبطال

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند بأن فريقه حقق بالفعل هدفه في دوري الأبطال هذا الموسم، وأي شيء قادم هو إضافة جيدة ليس إلا.

دورتموند فاز على زينيت سان بطرسبرج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في روسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفريقان يوم الأربعاء في جولة الإياب على أرض بروسيا دورتموند.

وقال كلوب عن المباراة: "كان هدفنا هذا الموسم هو الصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. وقد حققناه بلا مشكلة".

وتابع "الآن أي تأهل لدور إضافي هو أمر جيد وإضافة ليس إلا".

وعن مباراة زينيت، صرح كلوب "في الموسم الماضي وصلنا لنهائي دوري الأبطال، لهذا لدينا بعض الخبرات في هذه اللقاءات".

وأتم "لن نهاجم بكل الخطوط بسذاجة، لكننا لن ندافع أيضا بشكل كبير".