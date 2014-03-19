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ملعب افتتاح المونديال يحتضن مباراته الأولى في 27 أبريل

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ملعب افتتاح المونديال يحتضن مباراته الأولى في 27 أبريل ملعب افتتاح المونديال يحتضن مباراته الأولى في 27 أبريل

ساو باولو، (إفي): يحتضن ملعب آرينا كورينثيانز، الذي سيشهد اقامة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2014 في 12 يونيو المقبل، أولى مباراياته في 27 أبريل المقبل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي اليوم أن المباراة ستكون كلاسيكو فريقي كورينثيانز أصحاب الأرض وفلامينجو، الأكثر شعبية في البرازيل.

وأكدت مصادر من كورينثيانز لـ(إفي) أن اقامة المباراة على هذا الملعب ستعتمد على سير الأعمال الجارية به، والتي وفقا لشركة البناء تم الانتهاء من 98% منها.

وشهد الملعب في 27 نوفمبر الماضي مصرع عاملين أثناء عملية تثبيت قطعة بسقف الملعب عن طريق رافعة.

يشار أن الموعد النهائي لتسليم الملعب في 15 أبريل المقبل.

ووفقا للجدول الرسمي لمسابقة الدوري البرازيلي الذي نشره اليوم الاتحاد المحلي للعبة فإن المسابقة ستتوقف في الأول من يونيو/حزيران عقب خوض الجولة التاسعة وللاستعداد للمونديال الذي سيقام بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز

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