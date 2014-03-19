بالفيديو .. ريال مدريد 9-2 شالكه

أكد ريال مدريد صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حين تغلب على شالكه 3-1 في إياب دور الـ16 يوم الأربعاء.

وكان ريال مدريد قد تفوق بنتيجة 6-1 في لقاء الذهاب، ليتأهل بالفوز 9-3 في مجموع المباراتين.

وسجل كرستيانو رونالدو هدفين وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثالث للملكي في الدقائق 21 و74 و75.

وينتظر الميرينجي صاحب التسعة ألقاب في المسابقة قرعة ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

وخاض الريال المباراة بنجوم الصف الثاني بالإضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة، إلا أن خيسي تعرض لإصابة مقلقة، ما اضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق للدفع بالجناح الويلزي جاريث بيل.

تقدم رونالدو في الدقيقة 21 بعدما حول تمريرة بيل إلى داخل الشباك، ورد شالكة بهدف من نيران صديقة عندما حول سرخيو راموس اتجاه تسديدة سكنت شباك إيكر كاسياس في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني يسيطر الريال على المباراة بشكل شبه كامل، ويضيف رونالدو الهدف الثاني من مجهود فردي، انطلق خلاله بالكرة من وسط الملعب، وراوغ مدافعين وسدد كرة سكنت شباك حارس شالكه في الدقيقة 74.

بعدها بدقيقة، أضاف ألفارو موراتا مهاجم الريال الشاب الهدف الثالث، بعد معاندة الحظ لرونالدو الذي اصطدمت كرته في القائم، لتعود إلى الكرة إلى بيل وبدوره مررها إلى موراتا ليضعها في الشباك.

وسيطر سوء الحظ والتصرف على الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وأضاع لاعبو الريال أكثر من فرصة هدف محقق، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لـ"الميرينجي" ويتأهل إلى دور الثمانية.