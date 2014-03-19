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بالفيديو .. تشيلسي يطيح بجالاتاسراي في ' ليلة على شرف دروجبا '

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بالفيديو .. تشيلسي يطيح بجالاتاسراي في ' ليلة على شرف دروجبا ' بالفيديو .. تشيلسي يطيح بجالاتاسراي في ' ليلة على شرف دروجبا '

أطاح تشيلسي الإنجليزي بنظيره جالاتاسراي التركي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.

تقدم صامويل إيتو لتشيلسي في الدقيقة الرابعة، وأضاف جاري كاهيل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وتفوق تشيلسي بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تعادل في تركيا في لقاء الذهاب 1-1.

وشهدت المباراة حفل استقبال لديديه دروجبا مهاجم جالاتاسراي في أول زيارة له لملعب ستامفورد بريدج منذ رحيله عن الزرق.

ورفعت جماهير تشيلسي لافتات استقبال "الأسطورة" دروجبا بالإضافة إلى صورة كما صافحه جوزيه مورينيو قبل انطلاق المباراة. (شاهد استقبال دروجبا من هنا)

ولم يحتاج تشيلسي سوى أربعة دقائق لافتتاح النتيجة من تمريرة من أدين أزار لصامويل إيتو أودعها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك. (شاهد الهدف من هنا)

وواصل تشيلسي سيطرته وسط تراجع كامل لجالاتاسراي حتى أضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق كرة ساقطة داخل المنطقة سددها كاهيل مباشرة داخل الشباك. (شاهد الهدف من هنا)

وفرض تشيلسي سيطرته في الشوط الثاني وحافظ على تقدمه حتى انتهت المباراة بهدفين دون مقابل.

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فيديو اليوم السابع

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