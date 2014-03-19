تقرير - ' ألماظ ' جالاتاسراي يتحول لزجاج في دوري الأبطال

يفتقد جالاتاسراي هذا الموسم ما يصنعه نجم العام الفائد بوراك يلمظ بشكل ملحوظ في دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الماضي، يلمظ سجل 8 أهداف في 9 مباريات للفريق التركي.

لكن في 2013-2014 لم يسجل يلمظ في أي لقاء من ست مباريات جالاتاسراي بدوري أبطال أوروبا.

هذا الفارق في المستوى، يظهر في إخفاق جالاتاسراي في مقارعة تشيلسي خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

جالاتاسراي تعادل مع تشيلسي في تركيا خلال جولة الذهاب، ثم سقط فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إيابا بهدفين نظيفين.

سجل الهدفين صامويل إيتو والمدافع الإنجليزي الدولي جاري كاهيل.