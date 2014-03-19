مورينيو يضرب الرقم القياسي لفيرجسون في دوري الأبطال

حقق جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي رقما قياسيا في الظهور بفرقه في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

مورينيو وصل لدور الثمانية وهو يقود بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، عدة مرات.

أحدث تلك المرات ليلة الثلاثاء مساء الـ18 من مارس، بعدما أسقط جالاتاسراي في دور الـ16 من البطولة.

وبذلك يظهر مورينيو في دور الثمانية من أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه.

وكان الرقم القياسي ملكا لأليكس فيرجسون أيقونة مانشستر يونايتد والذي اعتزل التدريب في الصيف المنصرم.

فيرجسون ظهر في دور الثمانية 7 مرات، وكان مورينيو يشاركه في الرقم حتى استفرد به عام 2014.