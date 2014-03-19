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فرانك ريكارد يعتزل التدريب

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فرانك ريكارد يعتزل التدريب فرانك ريكارد يعتزل التدريب

مدريد، (إفي): أعلن المدرب الهولندي فرانك ريكارد (51 عاما) اعتزاله التدريب لرغبته في مشاهدة كرة القدم وتحليلها بعيدا عن دكة البدلاء.

وقال ريكارد، المدرب السابق لبرشلونة (2003-2008) الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا في 2006 والليجا مرتين في 2005 و2006 وشهد عهده أول مشاركة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، "لا أنوي الاستمرار في التدريب حتى سن الـ60 ولن أستمر في العمل كمدرب.

أشعر بالرضا الكامل لكل ما حققته، لكني أريد التفرغ لأمور أخرى".

وأضاف ريكارد، الذي كانت آخر مغامراته كمدرب قيادة السعودي الأول لكرة القدم في الفترة من 2011 وحتى 2013 ، في مقابلة مع صحيفة فويتبال انترناشيونال الهولندية "أريد مشاهدة المباريات وتبادل الآراء حول كرة القدم".

وفاز ريكارد بجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل اتحاد التأريخ وإحصاء كرة القدم عن موسم 2006-2007 ، كما سبق له قيادة منتخب هولندا (1998-2000) وجلطه سراي التركي (2009-2010

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