"القومى للبحوث" يعقد مؤتمرا لمناقشة استخدامات الليزر فى علاج السرطان

يعقد المركز القومى للبحوث المؤتمر القومى الخامس للأطياف الضوئية والليزر وتطبيقاتهما فى الفترة من 24-27 مارس الجارى، برعاية الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

>ويهتم المؤتمر القومى الخامس للأطياف والليزر بالبحوث التطبيقية التى تهدف إلى تطوير الطرق الطيفية واستعراض الجديد فى مجال تطبيقات الطرق الطيفية فى العديد من المجالات، خصوصا علوم المواد والعلوم البيولوجية وبحوث البيئة ويركز المؤتمر على ثلاث موضوعات رئيسية وهى : الأطياف الجزيئية ، والأطياف الذرية، الليزرز.

> ويصل عدد البحوث المقدمة للمؤتمر 100 بحث بخلاف محاضرات عامة لعلماء من مصر وألمانيا وإيطاليا وتركيا تغطى طرق مختلفة لتحسين الطرق الطيفية المستخدمة فى القياس وكيفية تطوير الأطياف الذرية والجزيئية مع تقديم اطياف التيراهيرتز والليزر خصوصا ليزر الجزيئات المفردة الذى من شأنه نقل تقنيات جديدة تسهم فى تقديم طرق تستخدم لدراسة الجزيئات المفردة وتفاعل الخلايا مع المواد النانومترية وبالتالى تسهم فى تنمية الكوادر العلمية التى تعمل فى مجالات طبية دقيقة مثل مجال بحوث السرطان .