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الإعلام الفرنسى: ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر "كارثة حقيقية"

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الإعلام الفرنسى: ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر "كارثة حقيقية" الإعلام الفرنسى: ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر "كارثة حقيقية"

اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بتسليط الضوء على حادث التحرش الجنسى الذى تعرضت له طالبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة من قبل عشرات الطلاب داخل الحرم الجامعى، مؤكدة أن التحرش الجنسى أصبح ظاهرة شائعة تحدث فى الشارع المصرى فى وضح النهار.

وفى هذا السياق، عنونت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليمينية "واقعة تحرش جنسى جديدة تشعل الشبكات الاجتماعية"، لافتة إلى أنه فى يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس تم تداول على مواقع الشبكات الاجتماعية يظهر لحظة التحرش الجماعى بطالبة داخل الحرم الجامعى من قبل العشرات، مستنكرة تصريحات رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بشأن واقعة التحرش مؤكدة أنه كب مزيد من الزيت على النار من خلال قوله "إن الطالبة كانت ترتدى ملابس خارجة عن المألوف".

بدورها كتبت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية حالة تحرش جنسى جديدة بجامعة القاهرة تثير ضجة كبيرة فى ، خاصة بعد أن انتقد رئيس الجامعة الفتاة لملابسها الخارجة عن المألوف، من جهة أخرى، أكدت مجلة "ال" الفرنسية المعنية بشئون المرأة أن ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر أصبحت كارثة حقيقية.

هذا وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2013 أنه فى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان 99.3% من نساء مصر تعرضن للتحرش بأى شكل من الأشكال.

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