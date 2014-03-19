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الشباب يخطف فوزا مثيرا من الريان في مباراة الأهداف الـ7

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الشباب يخطف فوزا مثيرا من الريان في مباراة الأهداف الـ7 الشباب يخطف فوزا مثيرا من الريان في مباراة الأهداف الـ7

سبعة أهداف في مباراة واحدة، اقتنص نقاطها الشباب السعودي على حساب الريان القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا.

الشباب فاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للريان في مباراة أقيمت بالرياض عاصمة المملكة العربية مساء الثلاثاء.

المباراة تحلت بندية غير عادية بين الفريقين.

افتتح ماجد المرشدي حفلة الأهداف مبكرا للشباب في الدقيقة 3، قبل أن يرد الريان عن طريق محترفه تشي يونج هيونج في الدقيقة 9.

سياف الكربي زاد النتيجة للريان بهدف ثان في الدقيقة 18، لكن بعدها بأربع دقائق فقط اقتنص أحمد عطيف التعادل للشباب.

وعاد الريان وتقدم عن طريق تشو يونج هيونج نفسه في الدقيقة 41، لكن رافايل رافينيا سجل التعادل للشباب ثم اقتنص بنفسه هدف الفوز.

وبات الشباب في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، أمام الريان فيأتي ثالثا بثلاث نقاط.

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