الفقى: إسرائيل مسئولة عن أزمة سد النهضة .. وقطر تخدم أهداف الصهاينة

قال الدكتور مصطفي الفقي القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل ، إن قطر تسير على مايتماشى مع إسرائيل، والفرامل ليست فى أيد أمير قطر بل فى يد الأمريكان، لأنها ليست حرة الإرداة ولها دور سيجب ان يقوم.

وفى سياق منفصل، أضاف الفقى، فى ضيافة برنامج “مصر الجديدة” على فضائية “الحياة 2″: إن إسرائيل مسئولة بطريقة غير مباشرة فيما يتعلق بسد النهضة فى اثيوبيا لانها دعمت اثيوبيا وقدمت لها المعاونة فى سد النهضة، وهذا يعد عمل عدائى لمصر.

وأكد الفقى، إن تدخل إسرائيل فى إقريقيا يسبب مشكلة كبيرة، ويتعلق بالصراع فى الشرق الأوسط.

وأوضح الفقى، إن ماتفعه إسرائيل فى افريقيا يعد مخالفة لإتفاقية “احترام مياة النيل” التى أقامها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مع “زيناوى”، بالإضافة إلى ان إسرائيل بذالك تخالف اتفاقية السلام بينها وبين مصر لان مصر تتتعامل مع كل القوى الإرهابية فى سيناء وهذا يريح إسرائيل، فليس منطقى ان تقوم إسرائيل بمعاونة افريقيا لتسبب فى أخطر أزمة لمصر، ولابد من إيجاد حل لذلك.

وأشار الفقى، إلى ان مصر أذا تعرضت لأزمة ندرة المياة هذا سيغير خريطة المياة فى مصر، حيث أن هناك ضغوط دولية تتعرض لها مصر، لذلك لابد من التعامل مع القوى الموجودة فى جنوب وشمال السودان.

وتابع الفقى: مصر تعانى من مخاطر كثيرة على الرئيس القادم أن يعيها ويتعامل معها.