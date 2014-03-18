بحضور بوتين.. مئات الآلاف من الروس يحتفلون بـ “عودة القرم”

ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أن نحو 600 ألف روسى احتفلوا بإعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، نقلا عن وزارة الداخلية بأن نحو 120 ألف شخص حضروا حفلا غنائيا فى الميدان الأحمر بالقرب من الكرملين، بمناسبة “عودة” منطقة البحر الأسود لأحضان روسيا.

وقوبل الرئيس بوتين بهتافات “روسيا! روسيا!” عند ظهوره فترة وجيزة أمام المحتشدين فى الميدان. كما شهدت شوارع عدة مدن أخرى حسب الداخلية الروسية حشودًا شبيهة لدعم سياسة الكرملين تجاه القرم.

يشار إلى أن أوكرانيا والغرب أدانا قيام روسيا بإعلان ضم شبه جزيرة القرم لها، وأكدا أن القرم تتبع أوكرانيا بموجب القانون الدولى.

الألمانية