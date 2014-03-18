بالصور: الكنيسة الإنجيلية ببنها تحتفل بتنصيب راعي جديد لها

شهدت الكنيسة الإنجيلية ببنها ، مساء اليوم ، قيام المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية ، واللواء مليجي فتوح مساعد مدير الأمن للامن العام ، و القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، والقس إكرام لمعي رئيس سنودس النيل الإنجيلي وعدد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية ، حضور حفل تنصيب القس إميل أنور صليب راعيا جديدا للكنيسة الإنجيلية ببنها.

وقام عبد الظاهر بتهنئة القس الجديد ، ووصفه بأنه مثال مشرف للشباب ، و يستحق ذلك المنصب ، وقال أن تولي شاب منصب راعيا للكنيسة ، يدل على الديمقراطية ويدعونا إلى دعم مصر ، والإنتماء لها وأن الذي يخرج عن إطار الود والمحبة ليس له مكان بيننا.