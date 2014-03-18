الأخبار اللبنانية : الإخوان ستستعين بعناصر “طالبان” لاقتحام السجون المصرية غدا

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، تقريرًا مطولًا عن الصراع بين جماعة الإخوان بمصر والسلطات الأمنية، وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسميها ، أن هناك معلومات تفيد بمخطط جديد للجماعة لاقتحام السجون المصرية بمساعدة عناصر أفغانية والسيطرة علي أجهزة الدولة ، وبدعم أجهزة مخابراتية أجنبية .

وقالت الصحيفة إن هناك مواجهة جديدة ، تدور بين السلطات في مصر و تنظيم الإخوان ، وبحسب تسريبات الأجهزة الأمنية، لن تكون في الشارع ولا بتنظيم الاحتجاجات في الجامعات، بل في ضرب هيبة الحكومة المصرية عبر تهريب سجناء قيادات “الإخوان”.

وتابعت: ” فصل جديد من فصول المواجهة بين السلطات في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي لا تلبث أن تهدأ حتى تعود لتتكشف معطيات جديدة، تؤكد سعي التنظيم المحظور إلى ضرب هيبة دولة ما بعد 3 يوليو .

من جهة أخرى، كشفت المصادر العسكرية لـ”الأخبار” ، أن معسكرات تدريب عناصر الجهاد فى ليبيا تحت السيطرة ، وأوضحت المصادر أن عناصر رجال المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وضعوا خططاً لحماية مصر وتطويق مناطق تحرك الجهاديين فى ليبيا، وتحديد قواعد التحرك لهم للقبض عليهم، أو تصفيتهم جسدياً، حسب ظروف المطاردة.