مدير "المنتزة التعليمية" للإبراشى: الإخوان ترفض تسليم مدارس المدينة

قال عبد الباقى محمد، مدير عام إدارة المنتزة التعليمية، إنه ذهب بصفة ودية إلى مدارس المدينة المنورة، التابعة لجماعة الإخوان بالمحافظة، لكى يتسلمها وفق حكم المحكمة وموافقة مجلس الوزراء على ذلك حرصاً على الطلاب، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة رفضت التسليم وتعاملوا بشكل غير أخلاقى، على حد وصفه، نافياً أن تكون وزارة التربية والتعليم منعت أداء الصلاة داخل المدارس كما يردد أنصار الجماعة، واصفا ذلك بأن الإخوان يريدون شحن أولياء الأمور تجاهنا.

وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على قناة دريم 2، أن هذه المدارس تستخدم فى تشويه صورة القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأغراض السياسية بما يتنافى والمبادئ التعليمية، لافتا إلى أن بعض أولياء الأمور طالبوا بنقل أبنائهم من المدرسة بعد الانتهاكات الصارخة التى يمارسها الإخوان بحقهم، مشدداً على أن هناك إجراءات رادعة ستتخذ ضد إدارة المدرسة، خلال الفترة المقبلة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.