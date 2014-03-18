"الاجتماعيين": تأسيس الاتحاد العربى للأخصائيين يونيو المقبل

قالت نقابة المهن الاجتماعية إنه تم الاتفاق بين ممثلى عدد من النقابات المهنية والجمعيات المعنية بالخدمة الاجتماعية فى الوطن العربى على تأسيس الاتحاد العربى للأخصائيين الاجتماعيين، تحت رعاية الاتحاد الدولى للأخصائيين الاجتماعيين، بحضور أمين عام الاتحاد الدولى للأخصائيين الاجتماعيين د.رورى ترويل.

وأكدت نقابة الاجتماعيين فى بيان لها مساء اليوم أنه تم تشكيل لجنة مكونة من النقابات المشاركة؛ وهم النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمصر والنقابة العامة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اليمنية، ونقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية، والجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين، والجمعية التونسية لأخصائيى الخدمة الاجتماعية والجمعية الأردنية للأخصائيين الاجتماعيين، على أن يكون عمل اللجنة هو متابعة وضع التصور النهائى للائحة الاتحاد العربى، للأخصائيين الاجتماعيين، وإنهاء كل الإجراءات الإدارية والقانونية المترتبة ذلك وفقا لأحكام ولوائح الجامعة العربية.

وأضاف البيان أنه سيتم مراسلة جميع النقابات والجمعيات بالدول العربية للانضمام إلى الاتحاد، على أن تقوم نقابة المهن الاجتماعية بمصر بتوفير مقر دائم للاتحاد بجمهورية مصر العربية، والدعوة للإقرار النهائى للائحة الداخلية للاتحاد والإعلان الرسمى واختيار الشعار المناسب فى شهر يونيو المقبل.

وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين إن الاتحاد يهدف إلى تعزيز العمل المهنى فى الوطن العربى والعمل على الاعتراف بالمهنة والمساهمة فى تطويرها، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الأعضاء وجميع الأخصائيين الاجتماعيين العرب، والعمل على إصدار ميثاق عربى للأخصائيين الاجتماعيين والمشاركة فى تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة المعنية بقضايا العمل الاجتماعى.

وأضاف: "الاتحاد سيقوم بإصدار مجلة دورية باسم الخدمة الاجتماعية العربية تنشر أخبار المؤسسات الأعضاء والأخصائيين الاجتماعيين، وتتخصص فى كل ما يتعلق بمهنة الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية، وسيتم تفعيل عضويتها فى الاتحاد الدولى للأخصائيين الاجتماعيين بناء على طلب أمين عام الاتحاد الدولى للأخصائيين الاجتماعيين.