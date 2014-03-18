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مباشر بالفيديو - تشيلسي 2-0 جالاتاسراي .. رونالدو يتقدم مجددا

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مباشر بالفيديو - تشيلسي 2-0 جالاتاسراي .. رونالدو يتقدم مجددا مباشر بالفيديو - تشيلسي 2-0 جالاتاسراي .. رونالدو يتقدم مجددا

انطلقت مباريات الإياب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وجالاتا سراي في لندن وريال مدريد وشالكه في إسبانيا.

وتعادل تشيلسي مع جالاتا سراي في تركيا بهدف لكل فريق مما يفتح كل الاحتمالات في مباراة العودة على ملعب ستامفورد بريدج.

بينما تفوق ريال مدريد خارج ملعبه على شالكه بنتيجة 6-1 في لقاء الذهاب مما يجعله في موقع مطمئن في لقاء الإياب.

- تقدم صامويل إيتو لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. (شاهد الهدف من هنا)

- تقدم رونالدو لريال مدريد في الدقيقة 21 من الشوط الأول. (شاهد الهدف)

- تعادل تيم هوجلاند لشالكه مع ريال مدريد في الدقيقة 31. (شاهد الهدف من هنا)

- جاري كاهيل يضيف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 43. (شاهد الهدف من هنا)

تابع التغطية الحية والتشكيل والنتيجة لحظة بلحظة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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