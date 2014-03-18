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ألفيش: الكلاسيكو سيكون مباراة حياتنا

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ألفيش: الكلاسيكو سيكون مباراة حياتنا ألفيش: الكلاسيكو سيكون مباراة حياتنا

برشلونة، (إفي): أكد البرازيلي داني ألفيش ظهير نادي برشلونة الإسباني اليوم، أنه كان في أسعد فتراته عندما خاض مع فريقه 4 أو 5 مباريات كلاسيكو ضد ريال مدريد في الموسم.

وقال ألفيش في مقابلة تليفزيونية: "الكلاسيكو هو أفضل لقاء يمكن خوضه، ودون احتساب المباريات النهائية، من يحب كرة القدم تكون هذه هي المباراة المرجوة والأفضل للمشاهدة".

ويترقب الجميع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد متصدر الليجا أمام برشلونة الثالث الأحد المقبل في الجولة الـ29.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن كل لاعبي البرسا يعرفون جيدا أنهم يتوجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم، وأنهم عليهم تقديم "مباراة حياتهم".

وشدد ألفيش على أن جميع اللاعبين مستعدين للمباراة المقبلة، والتي قد تحدد هوية الدوري بشكل كبير، في مباراة يشاهدها كل العالم على حد تعبيره.

وأكد اللاعب أن التأهل إلى مرحلة في بطولة لا يعني له شيئا وأن الأهم بالنسبة له هو حصد البطولات، مشيرا إلى أن الانتصار هو بمثابة 3 نقاط للفريق، النتيجة تكون للجمهور، مذكرا بما حدث عندما فاز الفريق الكتالوني على الريال 6-2

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