ديل بوسكي يرفض قص شاربه في حالة تتويج إسبانيا بالمونديال

ليون (إسبانيا)، (إفي): قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا اليوم في لقاء مع عدد من الجماهير إن فريقه سيخسر في يوم من الأيام، ولكنه سيسعى لتأخير هذا الأمر إلى ما بعد هذا الصيف، في اشارة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال ديل بوسكي في مؤتمر ببلدة جورداليزا ديل بينو بمدينة ليون الإسبانية "أنتم جيل اعتاد فقط على رؤيتنا نفوز، ولكن عليكم معرفة أننا سنخسر في يوم من الأيام، وإن كنا سنحاول بقدر الامكان تأخير الهزيمة إلى ما بعد هذا الصيف".

واستقبل المئات من سكان البلدة ديل بوسكي الذي كرم اليوم بحصوله على لقب "ابن البلدة المميز" في حدث حضره مختلف الفئات العمرية.

ووجه ديل بوسكي نصحيته للأصغر سنا بضرورة "احترام الآخر بأقصى درجة وضرورة توزيع الوقت بصورة جيدة بين كرة القدم والدراسة".

وتعرض المدرب لسؤال ظريف من قبل أحد الأطفال حول اذا ما كان سيقص شاربه لو نجح في التتويج بالمونديال مجددا بعد انجاز 2010 بجنوب أفريقيا، حيث أشار إلى أنه لن يقدم على هذا الأمر أبدا، مبرزا من ناحية أخرى أنه لا يدرى اذا ما كان سيستمر في منصبه أم لا بعد البطولة.