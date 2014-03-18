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بالفيديو- كالمعتاد.. الهدف الـ50 لرونالدو في الموسم

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بالفيديو- كالمعتاد.. الهدف الـ50 لرونالدو في الموسم بالفيديو- كالمعتاد.. الهدف الـ50 لرونالدو في الموسم

بات أمرا معتادا، أن يسجل كريستيانو رونالدو ماكينة ريال مدريد 50 هدفا في الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده.

ذلك كون رونالدو للسنة الرابعة على التوالي ينجح في تسجيل 50 هدفا، وقد يكسر الرقم بالنظر إلى أن الموسم لم ينته بعد.

رونالدو سجل هدفه الخمسين في 2013-2014 خلال مشاركته مع ريال مدريد ضد شالكه الألماني في إياب دور الـ16 من أبطال أوروبا.

ولم يتوقف إنجازات رونالدو عند ذلك بهدفه في شالكه، بل زاد عن ذلك.

فقد أصبح رونالدو ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال بشكله الجديد يسجل في 7 مباريات متتالية.

اللاعب الوحيد الذي يتفوق على رونالدو في ذلك هو رود فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد الأسبق ومانشستر يونايتد أيضا.

سجل فان نيستلروي في 9 مباريات متتالية، ورونالدو الآن في إثره.

ورفع رونالدو رصيده في دوري الأبطال هذا الموسم لـ12 هدفا، معادلا رقمه القياسي.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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