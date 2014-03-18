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بالفيديو – إيتو يتوج وصيفا لملك إفريقيا في دوري الأبطال

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بالفيديو – إيتو يتوج وصيفا لملك إفريقيا في دوري الأبطال بالفيديو – إيتو يتوج وصيفا لملك إفريقيا في دوري الأبطال

في دوري أبطال أوروبا لم يسجل أحد أهدافا من قارة إفريقيا مثل صامويل إيتو، إلا رجل واحد هو الإيفواري ديدييه دروجبا.

إيتو بات وصيفا لهدافي إفريقيا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل في مرمى جالاتاسراي ضمن إياب دور الـ16 من الأبطال.

ورفع نجم إنتر ميلان وبرشلونة الأسبق وتشيلسي حاليا رصيده من الأهداف في المسابقة الأوروبية العتيدة إلى 30 هدفا.

وأصبح إيتو رقم 14 في تاريخ دوري أبطال أوروبا وصولا للهدف رقم 30 في المسابقة.

وفي سياق أخر، هذا الهدف هو الـ10 لإيتو مع تشيلسي هذا الموسم منذ ارتدى القميص الأزرق قادما من أنجي الروسي.

الأهداف الـ10 أحرزها إيتو كلها في ملعب ستامفورد بريدج معقل النادي الأزرق.

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فيديو اليوم السابع

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