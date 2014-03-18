بالصور.. ماجدة الرومي:أتضامن مع الشعب المصري وثورة 30 يونيو

أعلنت الفنانة ماجدة الرومي، تضامنها مع الشعب المصري وإرادته التي عبر عنها في 30 يونيو، قائلة:” أعلن تضامني الكامل مع كلمة الشعب المصري التي لا يأتي بعدها كلمات.. فالشعب المصري عبر عن إرادته، ضد سيناريو، كان الهدف منه تحويلنا لمجموعات متناحرة ولأخوة أعداء، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح” – حسب قولها.

> وأضافت في كلمتها خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال زيارتها لمدينة الإسكندرية ” إن الشعب المصري تصدي بكل قوه لهذا المخطط، الذي كان يستهدف أمن واستقرار المجتمع العربي، وخرج الشعب المصري في 30 يونيو ليقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”.

> وردا على سؤال وجه إليها أحد الصحفيين، عن موقفها في حال توجيه دعوه من جماعة الإخوان المسلمين لها لإحياء حفل خيري قالت:” مع احترامي للجميع ..لست ضد أحد وليفهم الناس مواقفي، الداعم لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو”.

> وأضافت: ”لبنان ومصر باقيين ونحن جميعا راحلين، واللي بيشهد بالحق ينصفه الله، والذي يشهد بالباطن الله له”.

> وقالت ” أنا هنا في مصر لأقوم بدوري بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، ولي من الشرف ما يكفي أن يدفعني لأقول أن مصر ولبنان وكافة الدول العربية تعرضوا لمؤامره حقيقية”.

> وأضافت: ” أعلم أن أطفال سوريا يعانون وأنا قصرت فى حقهم، وأقسم بشرفي سأعمل بكل طاقتي وبصوتي لمحاولة إصلاح شيئا مما أفسدته السياسة”.

> وقالت: إن مصر لها رصيد كبير عند الشعوب العربية، وستبقي دائما الحضن الحنون للعرب جميعا، فهي البلد التي استقبلتنا بقلب كبير في كافه المحن.

> ووجهت الفنانة ماجدة الرومي، كلمتها للإعلاميين الحاضرين للمؤتمر الصحفي، قائله ” قولوا للمعتدين علي أمن مصر وامانها، واستقرارها، وعلي دماء الشهداء، انظروا إلي كل من حاول النيل من مصر، إلي ماذا ال مصيره، لم تنكسر مصر علي مدي تاريخها، ولن تنالوا منها”.

> واضافت ” قولوا لشهداء مصر الذين ماتوا فدا الحرية، شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة، أن أسمائهم مدونه في تاريخنا بالنور”.

> وتابعت:” قولوا لمصر في عيد الأم أن أسمك مكتوبه بضمير الأمه العربية، واسمحولي أبوس جبين مصر في عيد الأم وأقولها ، يا مصر يا بهيه يأموا طرحه وجلابية”.

> وقالت:” اتطلع إلي دور الفن في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا، فمن خبرتي من حروب لبنان، أدركت أهمية أن يكون للفن دور فعال في مجتمعه في المحن”.

> وأضافت إن مصر مدرسة فنية كبيرة، وانا تعلمت من يوسف شاهين، إن الفن عمل ورساله، وخلال زيارتي لمصر سوف أعقد جلسات مع عدد من المؤلفين والملحنين المصريين للتعاون معهم”.

> واضافت ” إن اوضاع المرأة صعبه في العالم العربي، ومع السنوات القادمة لدينا أمل في تغيير هذا القدر، ونتصور أن المستقبل كفيل أن يعطي المرأة العربية حقوق أكبر”.



> ومن المقرر إن تعقد الفنانة مجدي الرومي، حفلا خيريا، بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس المقبل، تخصص عوائده لصندوق الكوارث بالإسكندرية.