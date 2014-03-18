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طلاب الإخوان ينظمون مظاهرة ليلية بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة

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طلاب الإخوان ينظمون مظاهرة ليلية بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة طلاب الإخوان ينظمون مظاهرة ليلية بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة

تظاهرة طلاب الإخوان بالمدينة الجامعية

تظاهر العشرات من طلاب أنصار تنظيم الإخوان ، بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة .

و ردد المشاركون في التظاهرة ، هتافات مناضهة لحكم العسكر و المشير ووزير الداخلية ، الأمر الذي اثار استياء بعض الطلاب من داخل المدينة الجامعية

و ذكر الطالب معتز عبد المؤمن , شاهد عيان من داخل المدينة ، ان التظاهرة انطلقت في وقت متأخر ، و أن ما حدث يُعد ظاهرة جديدة حيث أنها المرة الأولي التي يُنظم فيها طلاب الإخوان مسيرات ليلية داخل المدينة الجامعية .

و الجدير بالذكر ، أنه لم تحدث أي إشتباكات إلي الآن و لا يوجد أي تواجد لقوات الأمن داخل المدينة .

المراسل : أحمد أشرف

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