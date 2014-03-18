سامح عاشور: الدستور الجديد محطة محورية لا تقل عن 30 يونيو

قال سامح عاشور نقيب المحامين، أننا نواجه معركة عنيفة مع مجرمين محترفين ، لافتا أن الدولة أضافت إلي الجرائم الموجهة إليهم جريمة قانون التظاهر، مشيراً إلى أن الجامعات دخلت فى المشهد السياسى بعد قانون التظاهر.

وأضاف عاشور خلال لقائه فى برنامج “آخر النهار”، الي يقدمه خالد صلاح على قناة النهار إن الدستور محطة محورية لا تقل عن 30 يونيو، وهى الترجمة الحقيقية لخروج الشعب على حكم الإخوان، مضيفاً أن استخدام لفظ فض اعتصام رابعة العدوية خطأ، والأصح تطبيق القانون بتفاصيله، بسبب وجود عدة جرائم برابعة فى قطع الطريق ووجود سلاح ومطلوبين أمنياً.

وأضاف عاشور إن اختيار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمر جيد، لأنه رجل شارع ويفيد مصر خلال الأشهر القادمة، لافتا أن حكومة محلب مهمتها الأولى تأمين المواطن وتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

> وأوضح عاشور، أن الانتخابات الرئاسية ستنهى حوالى 70% من الإشكاليات وتحسم الأمر، وأنه كان من أنصار بدء الانتخابات الرئاسية أولا، لأنها تعطى استقرار، مشيراً إلى أن الشعب مستقر على الانتخابات الرئاسية وشخص الرئيس، ولا شك بأن الشارع يميل بانحياز شديد للمشير السيسى.