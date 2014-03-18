خبير: إسرائيل أثرت على واشنطن لمنع إتمام صفقة الأباتشى

أكد الدكتور منصور عبد الوهاب أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس والخبير فى ملف الصراع العربى – الإسرائيلى أنه لا يستبعد أن يكون لإسرائيل دور فى منع وصول صفقة طائرات الأباتشى إلى مصر.

وأضاف "منصور" لـ"اليوم السابع" أن منع الصفقة يصب فى مصلحة إسرائيل وأمريكا، موضحا أنه لا يمكن فصل العقل الإستراتيجى الأمريكى عن الإسرائيلى، والدليل على ذلك أن الصفقة لم تتم بعد زيارة رئيس الأركان بنى جانتش إلى واشنطن الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الصفقة تدل من جانب آخر على وجود حالة من الخلاف بين الإدارة العسكرية والأمن القومى من جانب والإدارة السياسية للإدارة الأمريكية من جانب آخر، ففى الوقت الذى يتم فيه التلويح لإعادة المساعدات يتم من جانب آخر تعطيل صفقة طائرات الأباتشى.