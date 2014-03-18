بالفيديو و الصور.. محبو “التوني” يودعونه لمثواه الأخير بمنفلوط و”يس التهامي” يتلقى العزاء

أقام محبو الشيخ أحمد التونى ، شيخ مداحين مصر ، سرادقا تلقوا فيه كل أبناء ومحبي الشيخ لتقبل واجب العزاء بعد أن وافته المنية عن عمر جاوز ال95 عاما .

وصفت جنازة الشيخ بأنها لم ينقطع عنها المحبون ذهاباً وإياباً على السرادق ، الذى برغم اتساعه لم يفِ بعدد المعزين من كل محافظات مصر ، ومراكز المحافظة .

وقف الشيخ ياسين التهامى يتلقى المعزين وكأن كل هؤلاء جاءوا فقط ليعزوا التهامي فى وفاة معلمه وشبخه كما يحب أن يقول عبر ياسين التهامى عن حزنه بفراق التونى قائلا ودعت اليوم شيخي، واخى ،ومعلمي الشيخ أحمد التونى وأسأل الله أن يجمعني به على خير فالشيخ كان مداحا بمعنى الكلمة ومحبا للنبى صلى الله عليه وسلم ،وأوضح التهامى أنه سيحيي ذكرى الأربعين للشيخ بمشاركة كل محبى الشيخ من مادحى النبى صلى الله عليه وسلم .

وطالب محمود التونى ، ابن الشيخ التونى ، كل محبيه بعدم الحزن على فراق الشيخ ; لأنه حاضر بروحه وبأناشيده التى تملا الدنيا فرحا وحبا فى حضرة النى صلى الله عليه وسلم.

أضاف “التونى” ، أن والده جاوز من العمر ال95 عاما ، وبدأ الإنشاد منذ الصغر ، وكان حافظا للقرآن الكريم وهو الذى ساعدة على تحسين مخارج الحروف وكان محبا لشعر الفارض وأبو العزايم.

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