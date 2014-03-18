التموين: خطة لرفع كفاءة تشغيل المخابز للقضاء على مشكلة رغيف العيش خلال 3 أشهر

قال دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “مانشيت” وضعنا خطة للتعامل مع مشكلة رغيف العيش في مصر وأضاف أن مظهر الطابور أمام أفران العيش لا يرضي أحد رغيف العيش تختلف جودته من مكان لأخر والدقيق الذي يتم توزيعه على أفران العيش يتم تهريب جزء كبير منه.

وأشار حنفي، إلى أن إستراتيجية الخبز الجديدة التي سيتم تطبيقها بعد 3 اشهر علي مستوي الجمهورية تحقق المصالح المتبادلة لأطراف المنظومة ، حيث يحصل المواطن علي احتياجاته من الخبز بجودة عالية وبسهولة ويسر دون طوابير وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش كما يحصل أصحاب المخابز علي حقوقهم المالية فوراً ويؤدي الي رفع كفاءة التشغيل الاقتصادية والمهنية لهذة المخابز ، ورفع جودة المطاحن والدقيق المنتج وتساعد الدولة علي القضاء علي تسريب الدعم نهائيا.