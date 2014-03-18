تمرد السويس تنظم سلاسل بشرية تأييدا للسيسي بميدان الأربعين

نظم أعضاء حملة تمرد لدعم السيسي بالسويس مساء اليوم الثلاثاء سلاسل بشرية وعرضا داتا شو قاموا من خلاله بعرض فيديوهات السيسي وكلماته الذى القاها امام القوات المسلحة ولقائاته الاخير.

وقام المشاركون فى الوقفة والسلاسل البشرية برفع صور المشير السيسي ومدون عليها ” ندعمكم لرئاسة الجمهورية – السيسي قادر بالعبور بمصر إلى بر الامن – السيسي مرشح الشعب المصري والفقراء “.

وقال محمد فداء مسئول التنظيم بالسويس ومنسق تمرد بمدن القناة أن الوقفة قاموا خلالها بتوزيع الفين بيان تحت شعار ” لماذا ندعم السيسي ” موضحا ان المواطنين كانت متفاعلة بشكل كبير مع الوقفة والفيديوهات ، موضحا أنهم استقبلوا عضويات جديدة لحملة دعم السيسي .