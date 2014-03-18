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مشيخة الطرق الصوفية تدين اقتحام مجندات جيش الإحتلال مسجد الأقصي

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مشيخة الطرق الصوفية تدين اقتحام مجندات جيش الإحتلال مسجد الأقصي مشيخة الطرق الصوفية تدين اقتحام مجندات جيش الإحتلال مسجد الأقصي

المسجد الأقصي-أرشيفية

أدانت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى بيان لها ، اقتحام العشرات من مُجنّدات جيش الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ، وتدنيسه.

وأضافت المشيخة في بيان لها ، أن إسرائيل تواصل تحديها للعالم الاسلامى باستفزازها لما قامت به مجندات الإحتلال الإسرائيلي.
> ومن جانبه طالب الدكتور عبد الهادى القصبى ، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، الدول الاسلامية والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف استمرار هذا التدخل السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى.

وبدوره شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية موقف موحد وحازم ضد اسرائيل لوقف تماديها فى تلك المواجهات مع المسلمين على مستوى العالم.

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