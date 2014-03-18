أحمد السقا يشارك هيفاء وهبى لجنة التحكيم ببرنامج”وجهك يبدو مألوفا”

وافق الفنان أحمد السقا رسميا على المشاركة كحكم على في النسخة العربية من برنامج المواهب البريطاني “وجهك يبدو مألوفاً Your Face Sounds Familiar.والذي تمتلك شركة Endemol Middle East حقوقه.

> وكانت الفنانة هيفا وهبي قد وافقت مبدئيا موافقة على المشاركة بالبرنامج وينتظر توقيعها العقد رسمياً، لا تزال المفاوضات جارية للتوقيع مع العضو الثالث ب، وقد ترددت اسماء المنولوجيست باسم فغالي والفنان المصري الشعبي حكيم.

> يذكر ان البرنامج الذي سينطلق في شهر أبريل المقبل، تتركّز فكرته حول خضوع مشتركين من أهل الفن العربي لا يتجاوز عددهم ال8 ( 4 فتيات مقابل 4 شباب) لمسابقة أمام لجنة تحكيم.

> يتقمّص هؤلاء شخصيات مشهورة،ومنها صباح، فيروز، محمد عبده، أم كلثوم، ومايكل جاكسون. ومن الاسماء الفنية النسائية المشاركة سلمى رشيد وفرح يوسف من الموسم الثاني من برنامج Arab Idol، والفنانة السورية ديما قندلفت والمغنية اللبنانية باسمة، وتُحتَسب نقاط المشتركين بحسب قدرتهم على الأداء، ومدى تطابق شكلهم وأسلوبهم مع الشخصية التي يجري استنساخها، ومدى قدرتهم على إقناع الجمهور بها.

> وفي هذا الاطار تعاقد البرنامج مع خبير تجميل فني أجنبي لرسم الشخصيات التي سيقلدها المشتركون بتقنية عالية. وكل أسبوع، يتعرّف كل مشترك إلى الشخصية التي سيقلّدها في الحلقة التالية، من خلال الضغط على الزر، ولا يخرج أيّ متسابق من البرنامج، بل تُحتسَب نقاطهم خلال فترة 11 أسبوعاً.

> وفي الحلقة ما قبل الأخيرة، يتأهّل إلى النهائيات الأربعة الذين حصلوا على أعلى نقاط، ويحصد الرابح جائزة نقدية، يعود ريعها إلى مؤسسة خيرية يختارها.