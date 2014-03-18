محافظ سوهاج نسعى لإنشاء أكبر مدينة صناعية وطرق للوادي الجديد

قال اللواء محمود عتيق محافظة سوهاج ،أن سوهاج كانت أبعد محافظة عن القاهرة ، منذ أربع سنوات ، حيث كان يعد أكبر عائق أمام الإستثمار داخل المحافظة ، حيث تتراوح ما بين ، النقل ، والتسويق ، والتعامل مع البنوك الى جانب التواصل مع المحافظات الأخرى.

وأكد عتيق ، أن الأمر تغير بعد إنشاء مطار سوهاج ، بالإضافة الى إنشاء طرق جديدة مما تشجع المسثمرين بالإستثمار فى المناطق الصناعية الى جانب إنتشار الصناعات الصغيرة ، مضيفا الى إستكمال إنشاء المنطاق الصناعية ، و طرق جديدة ، مطالبين الحكومة بقرية بضائع بسوهاج الى جانب انشاء مدينة جديدة للموبيليا يتراوح تكلفتاها خمسين مليون جنية وطريق للوادى الجديد.