أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ سوهاج نسعى لإنشاء أكبر مدينة صناعية وطرق للوادي الجديد

Google+ Print
محافظ سوهاج نسعى لإنشاء أكبر مدينة صناعية وطرق للوادي الجديد محافظ سوهاج نسعى لإنشاء أكبر مدينة صناعية وطرق للوادي الجديد

قال اللواء محمود عتيق محافظة سوهاج ،أن سوهاج كانت أبعد محافظة عن القاهرة ،  منذ أربع سنوات ، حيث كان يعد أكبر عائق أمام الإستثمار داخل المحافظة ، حيث تتراوح ما بين ، النقل ، والتسويق ، والتعامل مع البنوك الى جانب التواصل مع المحافظات الأخرى.

وأكد عتيق ، أن الأمر تغير بعد إنشاء مطار سوهاج  ، بالإضافة الى إنشاء طرق جديدة مما تشجع المسثمرين بالإستثمار فى المناطق الصناعية  الى جانب إنتشار الصناعات الصغيرة ، مضيفا الى إستكمال إنشاء المنطاق الصناعية ، و طرق جديدة ، مطالبين بقرية بضائع بسوهاج  الى جانب انشاء مدينة جديدة للموبيليا يتراوح تكلفتاها خمسين مليون جنية وطريق للوادى الجديد.

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة