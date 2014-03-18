مصر تعرض جهودها لمكافحة "الترامادول" على لجنة المخدرات بالأمم المتحدة

فى إطار مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الـ57 للجنة المخدرات، المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، والمنعقدة حالياً فى مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الجارى، ترأس السفير/ خالد شمعة، مندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى فيينا، اليوم جلسة النقاش التى تم تخصيصها لتناول مسألة "وضع المواد المخدرة على القوائم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات".

وشاركت الدكتورة/ فضيلة عامر، مدير عام الادارة العامة للرقابة الدوائية فى وزارة الصحة المصرية، كمتحدث رئيسى خلال جلسة النقاش المشار إليها، حيث قدمت عرضاً تضمن الإشارة إلى معاناة مصر وعدد كبير من الدول الافريقية والعربية من اساءة استخدام عقار الـ"ترامادول"، وهو ما بدا واضحاً فى التقرير السنوى للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات لعام 2013، والإشارة إلى اللوائح والقوانين المطبقة فى مصر التى تحكم استخدام وتداول المواد الطبية المخدرة. كما تضمن العرض كذلك توضيح اهمية العمل على إضافة بعض المواد التى ثبت إساءة استخدامها – وعلى رأسها عقار "الترامادول" - على الجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، وذلك فى محاولة للحد من سوق الاتجار غير المشروع فى هذه المواد.

وقد ابرز العرض المصرى كذلك أن إدراج المواد التى يساء استخدامها على جداول الاتفاقيات الدولية الثلاثة لمكافحة المخدرات لا يتعارض مطلقاً مع توفير الدواء المخدر للمرضى الذين يحتاجونه، وإنما على العكس فإن أحكام الرقابة ووضع آليات وسياسات وضوابط حاكمة يساعد على توفير هذا الدواء المخدر للمريض الذى يحتاجه بالفعل.

فى السياق ذاته، تناول العرض المصرى الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة اساءة استخدام عقار "الترامادول"، وكذا مكافحة عمليات تهريبه.