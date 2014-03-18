غداً..مؤتمر "الأبعاد العلمية لمشكلات البيئة" بكلية بنات عين شمس

تنظم كلية البنات بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الأبعاد العلمية والتربوية والاجتماعية والثقافية لحل المشكلات البيئية فى مصر"، وذلك صباح غد الأربعاء 19 مارس الجارى بفندق سونستا بمدينة نصر.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتورة ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة، و الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أمنية الجندى عميد الكلية، ويرأسه الدكتور عبد الوهاب محمد عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من المحاور من بينها، الاتجاهات الحديثة فى التنمية المستدامة، والسياحة البيئية والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية وأثرها فى البيئة، والتعلم والبيئة، والتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية، وتنمية الثقافة البيئية فى المجالات المختلفة، والتلوث البيئى، وإعادة استثمار الخامات المستهلكة، والموارد الوراثية البنائية فى مصر، الوعى البيئى، والإدارة المدرسية، والتربية البيئية، والمناهج الدراسية، والسلوك البيئى والسلوك الإنسانى.